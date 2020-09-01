Serbest piyasada 7,3420 liradan alınan dolar, 7,3440 liradan satılıyor. 8,8040 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,8060 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3480 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,7670 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,3420 liradan alınan dolar, 7,3440 liradan satılıyor. 8,8040 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,8060 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3480 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,7670 lira olmuştu.
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