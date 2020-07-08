Serbest piyasada 6,8800 liradan alınan dolar, 6,8820 liradan satılıyor. 7,7780 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,7800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8840 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,7675 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,8800 liradan alınan dolar, 6,8820 liradan satılıyor. 7,7780 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,7800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8840 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,7675 lira olmuştu.
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