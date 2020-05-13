Serbest piyasada 6,9870 liradan alınan dolar, 6,9890 liradan satılıyor. 7,5840 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9940 lira,Euro’nun satış fiyatı ise 7,6070 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,9870 liradan alınan dolar, 6,9890 liradan satılıyor. 7,5840 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9940 lira,Euro’nun satış fiyatı ise 7,6070 lira olmuştu.
Trump, sosyal medya hesabından, petrol fiyatları ve Amerikan enerji sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Suudi Arabistan'ın petrol üretim seviyesinde kesintiye gitmesiyle...
Cuma günü 30,15 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat...
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kuralar çekilmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum '100 Bin Yeni Sosyal...
Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 1 yıl uzatıldı. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,...
Değerli Ekonomist Dergisi okuyucuları, Geçen ayki yazımda uzaktan finansman imkânlarındaki gelişmelerden bahsederken bir sonraki yazımı evimde oturup dışarı pek de...
Ekmob'un müşteri ile şirketler arasındaki saha operasyonunu dijitalleştiren bir köprü olarak çalıştığını söyleyen şirketin kurucusu ve CEO'su Sunay Şener, "Ekmob...
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