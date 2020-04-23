Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9780 liradan satılıyor. 7,5610 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5630 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5940 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9780 liradan satılıyor. 7,5610 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5630 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5940 lira olmuştu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15 milyon varil (yüzde 3) artışla 518,6 milyon...
Dün 22,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 20,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.00...
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi...
Sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle konut satışlarında yaşanan gelişmeleri AA...
Aylık 17 milyondan fazla ziyaretçisiyle Türkiye'nin en büyük uçak bileti sitesi olan Enuygun.com'un CEO'su Çağlar Erol, koronavirüs salgınının turizmi vurmasıyla...
İçinde bulunduğumuz süreç tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor. Tüketici alışkanlıklarının yeniden şekil alacağı bu süreçte franchise sektörünün de adapte olması gerekiyor. Franchise...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın