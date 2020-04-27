Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9820 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5450 lira olmuştu.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9820 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,5450 lira olmuştu.
Cezayir devlet radyosuna konuşan Arkab, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sert bir düşüşün yaşandığı petrol fiyatlarının ilerleyen günlerde toparlanmasını...
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Aytemiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde valiliklerin izni ve koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet...
Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 1 yıl uzatıldı. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,...
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi...
Dünya koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçerken, eğitim ve çalışmalar ise online olarak devam ediyor. Bu süreçte her ne kadar birçok...
Rekabetin giderek kızıştığı pek çok sektörde müşteri bağlılığı yaratmak şirketlerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Son dönemde müşteri...
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