Serbest piyasada 7,0450 liradan alınan dolar, 7,0470 liradan satılıyor. 7,6850 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,6870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0480 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,7030 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,0450 liradan alınan dolar, 7,0470 liradan satılıyor. 7,6850 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,6870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0480 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,7030 lira olmuştu.
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