Serbest piyasada 6,7580 liradan alınan dolar, 6,7600 liradan satılıyor. 7,3220 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,3240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7690 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,3060 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,7580 liradan alınan dolar, 6,7600 liradan satılıyor. 7,3220 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,3240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7690 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,3060 lira olmuştu.
EPGİS, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Benzine en son cumartesi günü...
ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Amerikan enerji endüstrisini korumak için azımsanmayacak ölçüde tarife uygulayabileceğini fakat buna gerek olacağını düşünmediğini...
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi...
Sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle konut satışlarında yaşanan gelişmeleri AA...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bir yandan dünya ekonomisini felç ederken, diğer yandan üretim ve ticarette kuralların yeniden...
Turizm, seyahat, konaklama gibi sektörlerin krizden en fazla etkileneceği vurgulanıyor. Buna karşın temizlik, online hizmetler, sağlık gibi sektörlerin de bu...
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