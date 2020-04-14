Serbest piyasada 6,7860 liradan alınan dolar, 6,7880 liradan satılıyor. 7,4250 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,4270 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7710 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,3640 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,7860 liradan alınan dolar, 6,7880 liradan satılıyor. 7,4250 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,4270 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7710 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,3640 lira olmuştu.
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