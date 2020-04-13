Serbest piyasada 6,7220 liradan alınan dolar, 6,7240 liradan satılıyor. 7,3560 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,3580 lira olarak belirlendi.
Cuma kapanışta doların satış fiyatı 6,7530 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,3260 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,7220 liradan alınan dolar, 6,7240 liradan satılıyor. 7,3560 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,3580 lira olarak belirlendi.
Cuma kapanışta doların satış fiyatı 6,7530 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 7,3260 lira olmuştu.
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