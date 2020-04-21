Serbest piyasada 6,9450 liradan alınan dolar, 6,9470 liradan satılıyor. 7,5300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5470 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,9450 liradan alınan dolar, 6,9470 liradan satılıyor. 7,5300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5470 lira olmuştu.
New York borsası, ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına inmesinin ardından günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 590...
Petrol fiyatlarında yaşanan aşağı doğru dalgalanma durulmuyor. OPEC koalisyonu ve diğer üreticilerin üretim kısıntısı anlaşması, küresel ekonominin durma noktasına gelmesinden...
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2000’li yılların başlangıcıyla birlikte, teknoloji devrimi ve artan mobilite, globalleşmeyi beraberinde getirdi. İş fikirlerimiz de bu eksende şekilleniyordu, nasıl bir...
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