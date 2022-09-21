ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini üçüncü ayda da 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken büyüme beklentilerinde aşağı yönlü sert bir revizyona gitti.

Fed’den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Piyasaların genel beklentisi Fed’in politika faizini 2 ayın ardından üçüncü ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Piyasalarda Fed’in politika faizini 1980’lerden beri ilk kez 100 baz puan artış beklentisi ise yüzde 20’de kalmıştı.

Fed’in açıklamasında, gelecek ayki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirmenin yeniden kullanılması dikkati çekti.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı’nın ardından Fed’den yapılan açıklamada, son göstergelerin genel ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Enflasyonun salgın, yükselen enerji fiyatları ve daha geniş fiyat baskılarıyla ilgili arz ve talep dengesizliklerini yansıtarak yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, savaş ve buna bağlı olayların enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek bir baskı oluşturduğuna ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı yarattığına dikkat çekildi.

Fed’in açıklamasında komitenin enflasyon risklerine karşı oldukça “dikkatli” olduğunun altı yeniden çizildi.

Açıklamada, 75 baz puanlık faiz artışının yanı sıra Komitenin mayıs ayında duyurduğu bilanço küçültme planı doğrultusunda elindeki Hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği aktarıldı.

Komitenin, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye çok kararlı olduğu belirtilen açıklamada, para politikasının uygun duruşu değerlendirilirken, ekonomik görünüme ilişkin gelen bilgilerin etkilerinin izlenmeye devam edileceği yinelendi.

Açıklamada, Komitenin hedeflere ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, para politikasının duruşunun uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı kaydedildi.

– Enflasyon tahmini yükseldi, büyüme beklentileri sert düştü

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürdü.