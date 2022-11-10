Son haber: Türkiye’de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 19,6 oldu.

Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin bazı verilerde revizyona gidildi.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı eylülde bir önceki aya kıyasla 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 47,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,9 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi eylülde aylık bazda değişim göstermeyerek 44 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı eylülde aylık bazda 0,4 puan artarak yüzde 20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.