Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla videokonferans gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, “Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak” dedi.
Kavcıoğlu’nun açıklamalarından başlıklar şöyle:
“İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürdü.
Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak bir iç talep ve kredi büyümesi için sıkı para politikası gerekiyor.
Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak.
Enflasyonda belirgin düşüş, üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacak.
Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız.”
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