Tahvil faizi 2,5 yılın en düşük seviyesini gördü
Tahvil-bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 19 Temmuz 2017’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 11,29’u gördü.
Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, azalan jeopolitik riskler, Türk lirası varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam edeceği beklentisi ile düşüşünü sürdürüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2019’da politika faizini toplamda 1200 baz puan indirmesi ve enflasyondaki düşüş, gösterge tahvili bileşik faizinin yüzde 26’lardan yüzde 12’nin altına inmesini sağladı.
Tahvil-bono piyasasında haftanın son işlem gününde yüzde 11,29’a kadar gerileyen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, 19 Temmuz 2017’den bu yana en düşük seviyesini gördü.
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