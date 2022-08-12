Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 70,6’ya, dolar/TL beklentisi 19,65’e yükseldi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin “Piyasa Katılımcıları Anketi”ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,88 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,57’ye geriledi. Cari yıl sonu TÜFE’deki artış beklentisi ise yüzde 69,94’ten yüzde 70,6’ya çıktı.

TÜFE’de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 40,23’ten yüzde 41,99’a, 24 ay sonrası için de yüzde 24,27’den 24,35’e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,99 TL’den 19,65’e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 20,92’den 22,03’e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 37,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 39,3 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 25,4 milyar dolar oldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,00

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,8’de sabit kaldı.

TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00’te sabit kaldı.