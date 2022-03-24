TCMB Başkanı Kavcıoğlu, “Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.” dedi. Kavcıoğlu, “Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun toplantıda yaptığı sunumda öne çıkan açıklamalar şöyle:
İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmekte, iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde de güçlü seyrediyor.
Yönetilen/ yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.
Son dönemde ÜFE TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşüktür.
Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz.
Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik.
TCMB olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında asli unsurdur.
Bir cevap yazın