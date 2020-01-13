TCMB kararı bekleniyor
ABD Başkanı Trump, İran’a yeni saldırı olmayacağını açıkladıktan sonra küresel piyasalara hakim olan olumlu hava, Türkiye piyasasına da yansıdı.
Küresel yatırımcı güvenli varlıklardan çıkıyor ve gelişmekte olan ülke paraları yükseliyor.
Yurtdışı piyasalara paralel bir şekilde, risklerin azalmasıyla Türkiye’de de borsa ve tahvil mevcut durumdan olumlu etkilendi.
Ortadoğu gerginliği hafiflese de piyasalar tarafından izlenmeye devam edecek. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)yılın ilk PPK toplantısını yapacak.
Toplantı sonrasında TCMB’nin faiz kararı piyasa tarafından merakla izlenecek. Uzmanlara göre, PPK’ya kadar TL sınırlı şekilde hareket etmeyi sürdürebilir.
Aralık ayı enflasyon verilerinden sonra Merkez Bankası’nın enflasyonda düşüş patikasının devamı yolunda beklentisine dayanarak, uzmanlar büyümeye de destek verme amaçlı 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı düşünüyor.
Bunun aksine ‘pas’ geçebileceğini söyleyen uzmanlar da var. Gösterge faiz de gerginliğin azalmasıyla yüzde 12’nin altında seyrediyor. Bu hafta PPK toplantısı sonrasında düşüş sürebilir.
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