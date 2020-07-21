İhaleye 37 milyar 100 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
İhaleye 37 milyar 100 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
Cuma günü 43,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat...
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