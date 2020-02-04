Tesla hisselerinde sert yükseliş devam ediyor
Tesla hisseleri pazartesi günü yüzde 20 yükselmesinin ardından elektrikli otomobil üreticisi değer kazanmayı sürdürüyor. Hisseler, üç aydan kısa bir sürede üçe katladı.
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 16 artışa 900 dolara yükseldi. Tesla hisseleri Pazartesi günü yüzde 20 yükseliş kaydetmişti.
Elektrikli otomobil pazarında öncü konumdaki şirketin gözlemcileri, hisse senetlerinin neden bu kadar yükseldiğini anlamaya çalışırken, analistlerin ve rakipleri çeşitli tahminler yürütüyor.
Lucid Motors Inc. CEO’su Peter Pawlinson, Pazartesi günü BloombergNEF zirvesinde gerçekleştirdiği mülakatta “Tesla’nın elektrikli araç teknolojisi konusunda önde geldiği şeklinde bir kanı var. Öncesinde bilinenden daha da ilerideler ve bence fark kapanmak yerine açılıyor.” dedi.
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