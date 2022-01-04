Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2021’de TÜFE bazında 6,31 puan azalarak 47,82’ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Aralık 2021’de bir önceki aya kıyasla 6,31 puan azalarak 47,82’ye indi. Endeks, Kasım 2021’de 54,13 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,52 puan gerileyerek 72,21’den 67,69’a indi.

Türk lirasının değeri, aralıkta 2020’nin aynı ayına göre TÜFE bazında 14,34 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 5,58 puan düştü.