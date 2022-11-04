TL’nin reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 1,40 puan artarak 55,70’e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 1,40 puan artarak 55,70’e yükseldi. Endeks, eylülde 54,30 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,83 puan yükselerek 85,61’den 90,44’e çıktı.

Türk lirasının değeri, ekimde 2021’in aynı ayına göre TÜFE bazında 3,74 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında 14,38 puan arttı.