ABD’de başkanlık seçimleri sürerken gözler piyasalara olan etkisinde… Seçim sonuçları piyasaları nasıl etkileyecek? Aracı kurumların piyasalarla ilgili yorum ve tahminleri şöyle:

İş Yatırım: Borsalar galibiyeti değil politik belirsizliğin geride kalmasını kutluyor

“Olası Trump zaferinin Türkiye varlıklarını destekliyor. ABD seçim gününü güçlü bir yükselişle geride bıraktık. İlk sonuçlar Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki farkın kapandığına hatta Cumhuriyetçilerin öne geçtiğine işaret ediyor. Bahisler ve borsada son dönemde yaşanan yükseliş Trump’ın kazanma şansının daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Hafta başından beri yaşanan yüzde 4’lük yükseliş S&P 500’ün son üç aylık getirisini pozitife taşıdı. Seçimlere girerken borsadaki yükseliş 1928’den bugüne yapılan seçimlerin yüzde 86’sında iktidar partisinin seçimleri kazanacağını doğru olarak bilmiş. 2016 yılında anketlerde Demokratların önde olmasına rağmen Cumhuriyetçilerin kazanacağını bu gösterge doğru tahmin etti. Bizce borsalar Cumhuriyetçilerin veya Demokratların galibiyetini değil politik belirsizliğin geride kalmasını kutluyor.

Seçimlerin karakolda biteceği bir senaryo dışında kimin kazanacağından bağımsız politikayı geride bırakıp ikinci dalga, aşı, ekonomi gibi daha gerçek konulara odaklanacak. Ancak Demokratların Temsilciler Meclisini Cumhuriyetçilerin Senatoyu kontrol ettiği bir senaryo Başkan’ın Biden veya Trump olmasından bağımsız mali genişleme şansını azaltacaktır. Dolayısıyla orta vadede borsalar için çok iyi olmayabilir.

Türkiye piyasaları için ise aynı argümanı kullanamayız. Trump’ın kazanması durumunda son dönemde pozitif ayrışan Çin ve Meksika kazançlarını geri verirken, Rusya ve Türkiye gibi negatif ayrışan piyasalar kayıplarını geri alabilir. ABD vadelileri ve Asya borsaları Türkiye piyasalarında güçlü bir açılışa işaret ediyor. Olası Trump zaferinin son dönemde aşırı değer kaybeden Türk lirası ve banka hisselerinin kayıplarının bir kısmını geri almasında etkili olacağına inanıyoruz.”

Alnus Yatırım: Dolar yoğun satışlarla 8.40’a kadar indi

“ABD’de 59. başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi son birkaç eyalette bu sabah tamamlandı. ABD’deki başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre bazı eyaletlerde kazananlar belli oldu. Buna göre saat 9.00 itibarıyla toplam oyda Biden yüzde 1 farkla önde giderken Biden 223, Trump 174 temsilciyi garantiledi. Sabah 8.30’da açıklama yapan Biden, iyimser olduğunu söylerken ondan biraz sonra tweet atan Trump, “seçimi çalmaya çalışacaklar, çaldırmayız” dedi. Farkın yüzde 1 olması ve bazı eyaletlerde kazananın kıl payı olması işin uzatmalara gitmesine yol açabilir. Ancak Biden’in önemli iki yeri alması ile rahatça 270’i geçmesi mümkün olabilir. ABD televizyonları Demokratların Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğunu koruduğunu, Senatoda ise başa baş olduklarını duyurdu. Akşama doğru sonuçların netleşmesini bekliyoruz. Fakat Trump’tan çekinenler, işin uzamasının olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.

Dün güne 8,42 ile başlayan dolar/TL 8,54’e kadar çıktıktan sonra gelen yoğun satışlarla 8.40’a kadar indi. Piyasada; Trump’ın kazanacağı ya da TCMB’nin Biden seçilmesinden sonra erken toplanabileceği yorumlarının olduğu görüldü. Ancak bunların bir söylenti olduğunu belirtmekte fayda var. Gerçekte olan TCMB, önceki günlerde günlük para verme kanallarını kapatırken dün de haftalık swap faizini yüzde 11.75’ten yüzde 13.25’e yükseltti. Bu sabah kur, tekrardan 8,50 seviyesine yükseldi.’”

Yatırım Finansman: Kurda hareketlenme görülebilir

“ABD’de 100 milyondan fazla erken oyun kullanıldığı seçimlerin sonuçlarını Trump Washington’da, Biden ise Delaware’de izliyor. ABD’de seçmenler 46. başkanı seçmek için sandık başına gitti. 100 milyon fazla erken oyun kullanıldığı seçimlerin sonuçlarını Trump Washington’da, Biden ise Delaware’de izliyor. Seçimleri Trump’ın koronavirüs salgınını idare edip etmediği hakkında referandum oylamasına çevirmeye çalışan Biden, sağlık kriziyle mücadelede yeni bir dönem başlatmayı, ekonomiyi düzeltmeyi ve ABD’deki politik kutuplaşmayı bitirmeyi vaat etti. Biden, uzun süredir seçim anketlerinde rakibinin önünde yer alıyor. Dolar/TL ise 8,40 desteğinden geri döndü. 8,47’den işlem gören kurda 8,54 direncinin geçilmesi halinde 8,58-8,60 bandı sonraki hedef olarak takip edilebilir. ABD seçim sonuçlarının yavaş yavaş belli olmasıyla da kurda hareketlenme görülebilir. Bu durumda olası geri çekilmelerde 8,40 ilk destek olmak üzere 8,25’e geri çekilme devam edebilir.”

Ahlatcı Yatırım: 8,55 ve 8,5750 direnç seviyelerini takip edeceğiz

“ABD’de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti. ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti. Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaşırken, 35 milyondan fazla kişi de oy pusulalarını bu süreçte oluşturulan seçim sandıklarına elden bırakmayı tercih etti. California 12 milyon 90 bin, Teksas 9 milyon 719 bin ve Florida 9 milyon 69 binden fazla oyla “ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler” olarak öne çıktı. Kasım ayı vadeli dolar/TL kontratı haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,23 yükselişle 8,5344 seviyesinde tamamladı. TL’deki değer kaybı sürüyor. ABD başkanlık seçimlerinin olduğu günde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 oranında artış gösterdi. Piyasa beklentisine paralel açıklanan enflasyon verisi öncesinde tarihi zirvesini geliştiren dolar/TL kuru ve yakın vadeli kontratta yükseliş gün içerisinde de devam etti. ABD başkanlık seçimlerinde oy sayma işlemi sürerken haftanın üçüncü işlem gününde korona virüs haberleri başta olmak üzere piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz. Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde de yükselişini sürdürdü ve günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda 8,55 ve 8,5750 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 8,52 ve 8,50 destek seviyeleri söz konusu olabilir.”