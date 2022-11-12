Türkiye’ye 9 ayda 9,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi

Türkiye’ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) yılın 9 ayında 9 milyar 282 milyon dolar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ait UDY tutarını paylaştı. Buna göre, ocak-eylül döneminde Türkiye’ye gelen UDY tutarı 9 milyar 282 milyon dolar olurken, son 12 aylık dönemde toplam UDY girişi 12,8 milyar doları aştı.

Yılın 9 ayında Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülke 1,5 milyar dolarla İspanya oldu. Onu 636 milyon dolarla İsviçre, 601 milyon dolarla Hollanda izledi.

Sektörel kırılıma bakıldığında ise ilk üç çeyrekte finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 35’lik payla en fazla UDY çeken sektör olurken, imalat sanayi yüzde 23 ile ikinci, toptan/perakende ticaret yüzde 21 ile üçüncü sırada yer aldı.

“Türkiye, küresel şirketlerin ve yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor”

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin salgın sonrası dönemde ve devam etmekte olan küresel kırılganlıklar ve risklere rağmen güçlü ve dayanıklı yatırım ortamı sayesinde birçok farklı sektörde faaliyet gösteren küresel şirketlerin ve yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uygulanan politikalar ve jeopolitik gelişmelere karşı atılan adımlarla yatırım ortamının ve ekonominin canlılığının devamının sağlandığını kaydeden Dağlıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) son yayınladığı rapora göre dünyada UDY hareketleri 2022’nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 30 düşüş gösterdi ve yıl geneli için dünyada bir yavaşlama öngörüsünde bulunuldu. Türkiye’ye baktığımızda ilk 3 çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 ile sınırlı kalan bir yavaşlama gözlemliyoruz. Dikkat çeken bir diğer başlık ise teknoloji girişimciliği alanındaki yatırımların artarak devam etmesi.”

Teknoloji girişimleri 1,5 milyar dolarlık yatırım aldı

Burak Dağlıoğlu, tüm dünyada teknoloji yatırımlarında keskin düşüler gözlemlenirken, ilk 3 çeyrekte Türkiye’deki tohum, erken ve ileri aşama teknoloji girişimlerinin 208 işlemde 1,5 milyar dolar yatırım aldığını bildirdi.

Söz konusu yatırımlara ilişkin bilgi veren Dağlıoğlu, “Bu yatırımlarda toplam 99 farklı uluslararası yatırımcı bulunmakta ve söz konusu uluslararası yatırımcıların da 61’i Türkiye’deki bir girişime ilk kez yatırım gerçekleştirdi. Özetle, Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz ve yeni yatırımcıların da ülkemize gelmeye devam ettiğine şahit oluyoruz.” ifadelerini kullandı.