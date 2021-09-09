Ukrayna Meclisi, Bitcoin’i yasal zemine oturtan kanunu kabul etti. Düzenleme ile Ukrayna’da kripto paralar finansal varlık olarak tanınmış oldu.

Ukrayna Meclisi Bitcoin ve diğer kripto paraları yasal olarak tanıyan kanunu 276 evet ve 6 hayır oyuyla kabul etti. Daha önce kripto para alım satımına yönelik ülkede bir kısıtlama bulunmuyordu.

Ancak Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin imzasıyla yürürlüğe girecek kanun ile kripto paralar yasal zemine kavuşuyor. Böylece yatırımcı ve kripto para borsaları dolandırıcılara karşı yasal olarak korunma imkanına sahip olacak.

Ukrayna finansal varlık olarak Bitcoin’i tanısa da El Salvador’daki gibi resmi bir para birimi olarak kabul etmedi. Yani Ukraynalılar günlük hayatta ödemelerini hala yerel parayla yapmak zorunda.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2022 yılında ülkenin kripto para piyasasını yabancı yatırımcı ve şirketlere açmak istediklerini söyledi.

Hafta başında 52 bin doları aşan, daha sonra gelen satışlarla 42 bin dolara kadar düşen Bitcoin, toparlama çabasında. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin saat 11:40 itibarıyla 46 bin 396 dolardan, Ethereum 3 bin 546 dolardan işlem görüyor.