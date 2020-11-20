Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, piyasaların TCMB’nin kasım ayı faiz kararını nasıl karşıladığını değerlendirdi. “TCMB’nin faiz kararını artırması iyi oldu, liranın değer kaybı önlendi” diyen Mobius, faiz artışının Türkiye’nin faydalanacağı bir ortam yaratacağını ifade etti.

ABD’li ünlü yatırımcı Mark Mobius, Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15’e çıkarmasının piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi ve söz konuşu artışın Türkiye’ye fayda sağlayacak bir ortam oluşturduğunu ekledi.

Mobius, Bloomberg HT’ye verdiği demeçte, “Türkiye’ye güvenimizi kaybetmedik. Türk hisselerini içeren bir portföyümüz var. Yaşanan problemlere rağmen hisselerin iyi bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mobius, daha fazla Türk varlığı alma planları hakkındaki soruya, Türkiye’deki ve diğer gelişen piyasalardaki mevcudiyetlerini artıracaklarını söyledi.