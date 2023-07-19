ARA
Bist 100
6443,97
1,24%
Bist 100
Dolar/TL
26,9249
0,0043%
Dolar/TL
Euro/TL
30,1898
-0,1302%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1213
-0,1394%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1707,76
-0,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yabancı ekonomistlerden TCMB faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararının "kademeli" Ortodoks para politikasına dönüş ile uyumlu olması öngörülüyor.

19 Temmuz 2023 | 11:36
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2023 | 12:04
0
Yabancı ekonomistlerden TCMB faiz tahmini

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 500 baz puan artırmasını bekliyor.

Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin, 500 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 20'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin yine içinde para politikasına ilişkin işaretlerin olacağı bir faiz artırımı yapabileceğini ifade eden Drimal, böylece politika faizinde yüzde 20 eşiğine gelinebileceğini aktardı.

Banka'nın kararının "kademeli" Ortodoks para politikasına dönüş ile uyumlu olacağını belirten Drimal, TCMB'nin bu kararının aynı zamanda haziran ayı toplantısında tespit edilen sorunlarla özellikle zorlu çekirdek enflasyonu ele alma stratejisiyle de uyum sağlayacağını kaydetti.

"Ağustos ayında politika faizi yüzde 25'e çıkabilir"

Marek Drimal, "TL'de son dönemdeki değer kaybının ekonomideki maliyet baskılarını artırması ve enflasyondaki düşüş sürecini yavaşlatması bekleniyor. Ağustos ayındaki toplantıda politika faizi yüzde 25'e çıkabilir." dedi.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose de politika faizinin 500 baz puan artırılacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi, 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1707,76 -0,3%
  • ALTIN ONS 1972,8 -0,31%
  • BIST 100 6443,97 1,24%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9249 0,0043%
  • EURO/TURK LIRASI 30,1898 -0,1302%
  • EURO/USD 1,1213 -0,1394%
  • INGILIZ STERLINI 1,29124 -0,9508%
  • JAPON YENI 139,985 0,831%
  • KANADA DOLARI 1,31908 0,17277%
  • RUS RUBLESI 91,01 0,2865%
Günün En Çok Okunanları
Bazı şirketler neden sosyal medyadan çekiliyor?
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
Rusya Tahıl Anlaşması'na dönüş şartını açıkladı
Rusya Tahıl Anlaşması'na dönüş şartını açıkladı
Piyasalar karışık seyrediyor... Bugün hangi veriler takip edilecek?
GERİ
İLERİ
Bazı şirketler neden sosyal medyadan çekiliyor?
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 başlıkta anlaşmalar imzalandı
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu
Ünlü yönetmen, neden akıllı telefon taşımadığını anlatıyor
MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı
En güçlü pasaportlar belli oldu... Türkiye'nin yeri değişti
Rusya Tahıl Anlaşması'na dönüş şartını açıkladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL