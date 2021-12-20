Galler’de 35 yaşındaki James Howells, 2013 yılında ofisini temizlerken yanlışlıkla 7.500 bitcoin içeren (O dönem 665 bin dolar) bir sabit diski çöpe attığını söylüyor. Howells’in çöpte olduğunu iddia ettiği bitcoinin bugünkü değeri 340 milyon dolardan fazla. Howells aradan geçen 8 yıla rağmen umudunu kesmiş değil. Bu amaçla NASA’yla çalışan veri uzmanlarından destek istiyor.

Howells 7.500 bitcoine yeniden erişmenin tek yolunun 8 yıl önce çöpe attığı sabit disk olduğunu söylüyor.

Ancak kayıp donanımı içerdiğine inandığı çöplükte arama yapmak için yerel konseyden izin alması gerekiyor. James, Newport’taki çöplükte, sabit diskin 200 metre karelik bir alanda olduğuna ve 15 metre derinliğinde olabileceğine inanıyor.

Ancak Newport Kent Konseyi, ocak ayında yaptıkları açıklamalarda çevresel ve finansman endişeleri nedeniyle çöp sahasında kazı talebine onay verilmediğini söylemişti.

Konseyin bir sözcüsü CNBC’ye “2013′ten bu yana bitcoin içerdiği söylenen bir BT donanımı parçası olma olasılığı hakkında birkaç kez kendileriyle temasa geçildiğini” söylemiş ve eklemişti: “Konsey, Bay Howells’e birkaç kez ruhsat iznimiz kapsamında kazı yapmanın mümkün olmadığını ve kazının çevredeki alanda büyük bir çevresel etkisi olacağını söyledi. Depolama alanını kazmanın, atıkları depolamanın ve işlemenin maliyeti, onu bulma veya hala çalışır durumda olma garantisi olmadan milyonlarca pounda ulaşabilir. İsteğini kabul edebilsek bile, sabit disk bulunmazsa veya verilerin kurtarılamayacak kadar zarar görmesi durumunda maliyeti kimin karşılayacağı sorusu var. Bu nedenle, bu konuda kendisine yardımcı olamayacağımızı açıkça belirttik.”

Ancak Howelles, yetkililerin endişelerini gidermek için çevrecilerden, mühendislerden ve veri kurtarma alanında çalışan uzmanlardan oluşan bir ekip kurduğunu söylüyor. Ekipte NASA’nın, 2003’te yaşanan ve 7 astronotun hayatını kaybettiği Columbia uzay mekiği kazasında, mekikteki sabit diskte bulunan verileri kurtarması için anlaştığı veri kurtarma şirketi de bulunuyor. Şirket, uzay mekiğinin enkazından çıkarılan sabit diskteki verilerin neredeyse yüzde 99’unu kurtarmayı başarmıştı.

Daily Post’un haberine göre Howells, eğer Bitcoin’lerinin bulunduğu sabit disk parçalanmamışsa yüzde 80 ila 90 ihtimalle verileri kurtarabileceğini söylüyor. Hazırladığı arama planına göre çöplükteki çalışmalar 9-12 ay arası sürecek ve özel bir yapay zeka teknolojisi kullanılacak.

Howells ayrıca arama çalışmaları için ayrı bir fon bulduğunu ve masrafları belediyenin ödemesine gerek kalmayacağını söylüyor. Howells, ocakta da arama çalışmasına izin vermesi halinde belediyenin Kovid-19 fonuna 55 milyon sterlin (yaklaşık 1,2 milyar TL) bağış yapmayı teklif etmişti.