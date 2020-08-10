Küresel piyasalar koronavirüsün yayılma hızını takip ediyor. Vaka sayılarındaki artış, ekonomideki toparlanma süreci açısından risk teşkil ettiği için güvenli liman olarak kabul edilen varlıklarda değer kazanımlarının sürdüğü görülüyor.

Yurtiçinde swap faizlerindeki sıçrama sonrasında içeride volatilite arttı. Düşük faiz ve bol likiditenin olduğu ve pandemide vaka ve ölüm sayılarındaki artışa rağmen piyasaların normalleşme isteği de etkili oluyor.

Ekonomik göstergelerdeki toparlanmalar, ABD Başkanlık seçimin yaklaşması, borsa yatırım fonlarının altın talebine olan iştahı gibi gelişmeler gündemi meşgul ediyor.

Uzmanlar, bu dönemde dikkatli olunması yönünde uyarı yapıyor. Yatırım sepeti içinde içinde altın ve potansiyelini hala koruyan hisseye yer verilmeye devam ediliyor.

PİYASA GÜNDEMİ

11 AĞUSTOS SALI

ABD’de ÜFE verileri duyurulacak.

12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi açıklanacak.

14 AĞUSTOS CUMA

Türkiye cari açık rakamı duyurulacak.