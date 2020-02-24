Yükseliş eğilimi sürüyor - Ekonomist

Yükseliş eğilimi sürüyor
Geçen hafta piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası, faiz oranını altıncı kez üst üste düşürerek 50 baz puan indirdi ve 10,75’e çekti.
Merkez Bankası politika açıklamasında, kredi büyümesindeki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerinin izlendiği belirtilirken, enflasyon için iyileşen görünüm yönlendirmesi devam ediyor.
Enflasyonun ilk çeyrekte bir miktar yukarı yönlü çıkış oluşturabilme ihtimaline karşın yılın ikinci yarısından itibaren tek haneye kademeli bir şekilde ulaşabilme beklentisi var.
Merkez Bankası tarafından desteklendiği bir süreçte, TCMB’nin ölçülü faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte enflasyona ilişkin gelişmeleri yakından takip edilecek.
Merkez Bankası da yılsonu hedefi doğrultusunda öngörülen enflasyon patikasını dikkate alarak reel getirinin pozitif bölgede olduğu yönlendirmesini yapıyor.
Bu gelişmeler sonrasında gösterge faiz yükseliş eğilimini korumayı sürdürdü. Gösterge faiz, 11,30 üzerinde seyrini koruyor. Önümüzdeki süreçte de 10,50-11,50 bandında kalmayı sürdürebilir.
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