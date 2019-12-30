Yüzde 11’in üzerinde tutunuyor
Geçen hafta Libya’ya asker gönderilmesine yönelik gelişmeler ve Halkbank’a ilişkin haber akışına rağmen piyasa, bundan çok negatif etkilenmedi.
ABD ve Avrupa’daki Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı olduğundan işlem hacimleri sığ bir yılın son haftası geçirildi. Gösterge faiz, yüzde 12’nin altına geriledi ancak hala 11,50’in üzerinde bulunuyor.
Düşüşün çok keskin olduğu söylenemez. ABD ile ilişkiler konusu ve jeopolitik riskler piyasaların risk merkezinde olmaya devam edecek.
3 Ocak günü aralık ayı ve 2019 yıl sonu enflasyonu açıklanacak. Uzmanlar, enflasyonun yılı yüzde 11-11,5 seviyesinde kapatmasını bekliyor.
Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları takip edilecek. Yılın ilk toplantısı 16 Ocak’ta gerçekleşecek.
Merkez Bankası’nın faiz kararının enflasyon/faiz dengesi açısından kritik önemde olduğu ifade ediliyor.
TCMB’nin ocak itibariyle politika faizini yüzde 11 seviyesine çekmesini bekleyen uzmanlar bulunuyor. Bu beklentilere göre, gösterge faizin de yüzde 11-12 seviyesinde dengelenmesi bekleniyor.
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