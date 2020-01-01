Dipten çıkış için hazırlık yapıyor
Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya, 2019 yılında da ihracatta rekor kırdı.
2019’un 11 aylık döneminde 18,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, mayıs ayında 1,94 milyar dolarlık ihracat yaparak, aylık bazdaki rekorunu kırdı.
Ayrıca, 2019 yılının başından bu yana üst üste en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı. 2020 yılında küresel büyümedeki yavaşlık, AB ülkelerindeki ekonomik gelişmeler, Brexit, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve İran, Irak, Suriye gibi yakın komşulardaki gelişmeler dış ticarette bir risk unsuru taşıyor.
Sektör, bu gelişmeleri yakından takip ederek, yeni pazarlara odaklanacak ve ihracat ağını geliştirmeye devam edecek. 2020 yılında 22 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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