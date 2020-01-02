İç pazardaki sıkıntıyı yine ihracatla aşacak
32 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan beyaz eşya sektöründe 2018 yılında iç pazarda başlayan kan kaybı 2019’da da devam etti.
Ocak-kasım döneminde altı ana ürün grubunda iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında daralırken, ihracat paralel seyretti.
Üretim ise 26,2 milyon adetle 2018’e benzer bir seyir izledi. 2019 yılının ilk altı ayında devam eden ÖTV desteği ve ihracat sektör için itici güç oldu.
Cirosunun yüzde 75’i ihracattan gelen sektör, son birkaç yıldır iç pazarda yaşanan daralmaya çözüm olarak ihracatı görüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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