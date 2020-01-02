İddialı hedeflerle 2023’e hazırlanıyor
Türkiye ekonomisi ve ihracatı için stratejik sektörlerin başında gelen savunma ve havacılık sanayi son yıllarda önemli bir atak içinde.
Son yıllarda Türkiye’nin yaptığı operasyonlarda yabancı menşeili silahlara gelen yasaklamalar, sektörün önemini daha net ortaya koymuş durumda.
Yerli ve milli vurgusunun öne çıkmasıyla birlikte kamu sermayeli şirketlerin yanında son yıllarda özel sermayeli şirketlerin de bu alana yatırımları hızlandı.
Son yıllarda gösterdiği performansın yanında, 11’inci Kalkınma Planı’ndaki 2023 hedefleri de sektörün iddiasını ortaya koyuyor.
2018 yılı verilerine göre savunma ve havacılık sanayiinin cirosu 6,7 milyar dolarken, 2023’te bu rakamın 26,9 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.
Yine 2 milyarlık dolarlık ihracat rakamının da 10,2 milyar dolara çıkarılması hedefi var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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