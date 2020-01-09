Oyuncak sektörü vitesi büyütecek
Türkiye oyuncak pazarı, yaşadığı durgunluk sürecinin ardından tekrar toparlanma eğiliminde.
Pazar 2013-2017 yılları arasında yılda ortalama yüzde 6 büyüme gösterdi. 2018 yılında ise Türkiye ekonomisindeki olumsuz tablo ve yaşanan kur krizi oyuncak üretimini de vurdu.
Hem miktar hem de değer bazında gerileme yaşandı. 2018 yılında oyuncak üretimi miktarda 19 bin ton, değerde ise 98 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılı ise sektörde kayıpları telafi etme yılı oldu.
Yılın ilk yarısında üretim 11,7 bin ton ve 58,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu verilere göre 2019 yıl sonunda üretimin miktar bazında yüzde 24 artarak 23,4 bin tona ve değer bazında ise yüzde 19’luk artışla 116,3 milyon dolara çıktığı tahmin ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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