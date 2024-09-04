Bu yıllık bolluk bekleniyor: Bir uzmana göre palamut balığının 9 faydası

Av yasağı 1 Eylül'den itibaren bitti. Balıkçılar ilk günlerde özellikle Karadeniz'de bol palamut çıktığını söylüyor. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Başkanı Ramazan Özkaya daha önce yaptığı açıklamada bu sezon palamudun bol hamsinin ise az olacağını söylemişti. Özkaya, "Bu sene palamut bol hamsi az olacak. Geçen sene ise palamut az hamsi boldu. Palamudun en iyi yemi olan hamside ise bu sene bolluk olmayacak. Vatandaş bol bol palamut yiyecek." diye konuşmuştu. Peki, palamut balığının faydaları ne? İşte bir diyetisyenin palamutla ilgili paylaştığı bilgiler:





PALAMUT BALIĞI İÇERİĞİ VE BESİN DEĞERİ

Uzman diyetisyen Gizem Deniz "Palamut balığı içerisinde birçok yararlı vitamin barındırır. Bu vitaminler A ve D vitamini, B6, B3 ve B12 vitamini olarak bilinir. Aynı zamanda palamut besini içerisinde yüksek oranda potasyum, magnezyum, demir, fosfor ve kalsiyum da kendini gösterir. Düzenli palamut tüketen kişiler bu besin değerlerini etkin şekilde vücuduna alabilir. Palamut balığının 100 gramında 216 kalori bulunmaktadır. Palamut balığının 1 adedi (280 gr) 605 kalori, 1 köfte kadarı (30 gr) 65 kaloridir. Palamut balığının 100 gramı 20.16 gram protein, 15.07 gram yağ içermektedir" diyor.

PALAMUT BALIĞI FAYDALARI NELERDİR?

Deniz, palamut balığının bazı faydalarını da şöyle sıralıyor:

• Kalp ve damar hastalıklarından koruyucudur. Yara iyileşmesini hızlandırır.

• Kas, diş ve kemik gelişimini destekler.

• Vücut dokularını yenileme görevini üstlenir.

• Tokluk sağlar

• Cilt sağlığını olumlu etkiler. Saç köklerini güçlendirir.

• Beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkisi vardır, konsantrasyonu artırır.

• Antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini korur.

• İltihaplanma ve enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

• Depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltır.

Düzenli ve mevsiminde tüketim ile faydalarından tam yararlanım sağlayabilirsiniz.

PALAMUT BALIĞINI KİMLER TÜKETEBİLİR?

İçeriğinde bulunan protein miktarı ile kas gelişimini büyük ölçüde destekler. Düzenli spor yapan kişilerin tüketmesi önerilir. Yine gebelerde ve emzirenlerde tüketimi sağlıklı yağ içeriği sayesinde büyük önem taşımaktadır. Alzheimer hastalarının tüketmesi olumlu sonuçlar vermektedir. Göz hastalıklarından muzdarip kişilerde sağlığı desteklediği bilinmektedir. Bu kadar faydalı olmasına rağmen alerjisi olan bireylerin tüketmesi önerilmez. Mevcut bir hastalığı olan bireylerin tüketim miktarı ve sıklığı için mutlaka bir uzmana danışması gerekmektedir.