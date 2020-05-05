Anadolu Hayat Emeklilik, 2020 yılı ilk çeyrek bilanço sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde aktifleri 27,5 milyar TL’yi ve otomatik katılım dâhil bireysel emeklilik fon büyüklüğü 23,3 milyar TL’yi aşan Anadolu Hayat Emeklilik, 125,1 milyon TL net kâr elde etti. Şirketin öz kaynakları ise 1,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

“TASARRUF BİLİNCİNİN ÖNEMİ ARTTI”

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, dünyada ve ülkemizde süren koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar benzeri yaşamamış zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Böylesi zorlu koşullarda, tasarruf bilincinin öneminin daha da arttığına dikkat çeken Ertürk, bireysel emeklilik sisteminin (BES) de bu ihtiyaca en iyi şekilde cevap verme niteliğiyle öne çıktığını vurguladı.

Yılmaz Ertürk, 31 Mart 2020 itibarıyla otomatik katılım dâhil bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısının 13 milyon kişiyi aştığını, fon büyüklüğünün 131 milyar TL’ye yaklaştığını aktardı. Ertürk, hayat sigortalarındaki müşteri varlıklarının ise 11,1 milyar TL’ye yükseldiğini belirtti.

“DİJİTALE YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR”

Dijitalleşme ve müşteri deneyimini mükemmelleştirmenin uzun yıllardır ana hedefleri arasında yer aldığının altını çizen Yılmaz Ertürk, bu alanlara sürekli yatırım yaptıkları söyledi. Müşterilerinin AHE Online ve AHE Mobil olmak üzere tüm dijital kanallar üzerinden ürün ve hizmetlere diledikleri zaman ulaşabildikleri bilgisini paylaştı.

2019’un son aylarında Türkiye’nin ilk ve tek bireysel emeklilik fon robotu Fonmatik ROBO’nun tanıtımını yaptıklarını söyleyen Ertürk, robot fon danışmanlık hizmeti sunan bu ürünle müşterilerin birikimlerini risk algıları doğrultusunda en uygun fonlarda değerlendirebildiklerini kaydetti. Aradan geçen kısa süreye rağmen gerek katılımcı sayısı gerekse fon büyüklüğü açısından geldikleri seviyelerin ürüne olan ilginin oldukça yüksek olduğuna işaret ettiğini de paylaştı.

Yılmaz Ertürk, “Yaşadığımız bu kritik dönemde tüm topluma karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle Anadolu Hayat Emeklilik olarak çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin her şartta yanında olabilmek için çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.