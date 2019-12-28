CEO’ların 2020 beklentileri
Her yıl düzenlediğimiz geleneksel anketimizin sonuçlarına göre, CEO’lar 2020’de ekonomiyi en çok ABD ile ilişkilerin etkileyeceğini düşünüyor.
Gündemin ilk sırasında da ABD ile ilişkilerin olması bekleniyor. Ankete yanıt veren 113 CEO’nun üçte ikiye yakını 2020’de büyümenin yüzde 2-4 arasında olacağını tahmin ediyor.
Yüzde 60’ı aşan bir bölümü 2020’de enflasyonun yüzde 10-15 arasında kalacağını öngörüyor. Yine üçte ikiye yakın bir kısmı 2020 planlarını 6,00-6,50 arasındaki dolar kuruna göre yaptıklarını ifade ediyor.
CEO’lar 2020’de istihdamda mevcudu koruyacaklarını söylüyor. Bugünlerde yabancı ortaklarının en çok yapısal reformların gündeme gelip gelmeyeceğini sorduklarını belirtiyorlar.
Büyüme ise hem iç pazardan hem de dış pazardan gelecek. CEO’ların üçte biri 2020’de yatırım bütçelerinin yüzde 5-10 arasında bölümünü dijitale ayıracaklarını ifade ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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