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SpiceJet fotoğrafın ardından 2 pilotu açığa aldı

Hindistan havayolu SpiceJet, kokpitte kahve içip hamur işi yediği iddia edilen iki pilotu açığa aldı. Fotoğrafın çekildiği sırada uçağın 37 bin fitte seyrettiği iddia ediliyor.

18 Mart 2023 | 09:39
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SpiceJet fotoğrafın ardından 2 pilotu açığa aldı

Uçağın kokpitinde çekildiği iddia edilen ve viral olan bir fotoğraf Hindistan'daki havacılık camiası ve sosyal medyada öfkeye yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta yüzleri görülmeyen iki pilot ve ağzı açık bir kahve bardağı var. Pilotlar, bu yıl 8 Mart'ta gerçekleşen Hindu festivali Holi sırasında yenen, bir tür tatlı kızarmış hamur işini tutuyorlar. Tartışma da bu noktada başladı. Çünkü, dökülme ihtimali bulunan ağzı açık kahve bardağı uçağın konsoluna tehlikeli derecede yakın duruyor. 8 Mart'a ait olduğu belirtilen fotoğrafın çekildiği sırada uçağın 37 bin fitte seyrettiği belirtiliyor.

Bir SpiceJet sözcüsü Cuma günü CNN'e yaptığı açıklamada, her iki pilotun da bir soruşturma süresince kadrodan çıkarıldığını söyledi. Sözcü, SpiceJet'in, tüm uçuş ekibi tarafından uygulanan, kokpitte yiyecek tüketimine ilişkin katı bir politikası olduğunu; soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli disiplin işlemi uygulanacağını söyledi.

Emekli bir pilot olan Shakti Lumba, “Açıklanamaz bir davranış. Tüm pilotlar, kokpite dökülen sıvıların tehlikelerinin farkındadır. Çoğu şirket ve havacılık yönetmeliği orta konsola herhangi bir yiyecek ve sıvı yerleştirilmesini yasaklar. Bu konsolun altında, uçağı kontrol etmek için hayati önem taşıyan çok çeşitli elektrik kabloları bulunur ve üzerine sıcak içeceklerin dökülmesi, teknik ekipmanın aşırı ısınmasına veya sistemin kapanmasına neden olabilir" diyor.
 

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