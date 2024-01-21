Bulancak ilçesinde 1980'de kurulan aile şirketi yaklaşık 3 yıldır Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor. İşte şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Zere'nin anlattıkları

1 4 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR İhracata yönelik üretim yapan firma, KOSGEB'den makine, ekipman ve istihdam desteği içeren 4 AR-GE projesi için destek aldı. Tomruk çekme, yükleme, ağaç tırmanma ve budama robotu ile toprak eleme makinesi geliştiren firma, kendi kaynaklarıyla 3 ürün daha ortaya çıkardı. Patentini aldığı ürünleri Fransa, İsviçre, Almanya ve Ukrayna'ya ihraç eden firma, bu yıl 10 ülkeye ihracat hedefliyor.

2 TDK'DAN DA HİBE DESTEĞİ ALDI Firma ayrıca, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe desteğiyle fabrikanın çatısına kurduğu güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini üreterek karbon ayak izi salımını da düşürdü.

3 HEDEF İHRACAT YAPILAN ÜLKEYİ SAYISINI ARTIRMAK Zere Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Zere, AA muhabirine, dış pazardan gelen ihracat odaklı talepleri karşılamak için ormancılık alanında tamamı patentli ürünler ürettiklerini söyledi. Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlarının ardından büyümeye ve ihracata başladıklarını belirten Zere, ormancılık faaliyetlerinin yapıldığı Avusturya, Slovenya, Rusya ve Polonya gibi ülkelere ürün satmaya çalışarak ihracat pazarını büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

4 AR-GE'YE ÖNEM VERİYORUZ Zere, AR-GE çalışmalarına önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Giresun Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz, sürekli AR-GE girişimlerimiz var. KOSGEB destekli AR-GE çalışmasıyla patentini aldığımız 4 ürünü geliştirdik. AR-GE çalışmalarımızı KOSGEB üzerinden yapıyoruz ki hem kayıt altına alıyoruz hem de üretimde destekler alarak ürünlerimizi hızlı ve kolay finansman avantajıyla ortaya çıkarıyoruz."

5 YÜZDE 70'İ KADAR HİBE DESTEĞİ VAR KOSGEB'in, istihdam kadrosundan bulundurulması gereken makineye kadar destek sağladığını ifade eden Zere, "Öz sermayemizin tamamı yerine yüzde 70'i kadar bir hibe desteği var. Devletimiz dünyaya ihraç edilebilecek ürünlerin ortaya çıkarılmasında bize ciddi destekler sağlıyor." dedi.