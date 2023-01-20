300 milyon TL’ye yeni fabrika kuruyor

Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed, 2023 yılı ihracat ve yatırım hedeflerini duyurdu. 75 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, ihracatın en büyük kısmını Almanya başta olmak üzere; Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerine ve ABD’ye yaptıklarını belirtti. Yaklaşık 300 milyon TL’lik yatırımla İstanbul Hadımköy'de hayata geçirecekleri yeni fabrika projesinin yarısından fazlasının tamamlandığını belirten Rıdvan Mertöz, 6-7 ay sonra tamamlanacak fabrikada sadece rakor imalatının yapılacağını ve medikal bölümünün üretimine eski fabrikada devam edileceğini söyledi. Mertöz, bu fabrika ile mevcut kapasiteyi de ciddi oranda artıracaklarını vurguladı.

Soldan sağa: Hasan Eğin, Yakup Gülnihal, Rıdvan Mertöz, Mustafa Mertöz

42 MİLYON EURO İHRACAT

Medikal ürün üretimiyle işe başlayan Bimed’in, ana işinin günümüzde ürettiği elektrik malzemeleri olduğunu belirten Rıdvan Mertöz; toplam 57 milyon Euro cironun 42 milyon Euro’sunun ihracat gelirlerinden elde edildiğini söylüyor. Mertöz, "Elektrik malzemelerinde yüzde 90 ihracatımız varken, medikal ürünlerde yüzde 90 iç piyasaya satış yapıyoruz” dedi.

2023 yılının, yeni fabrikaya taşınma süreciyle birlikte yorucu bir yıl olacağını belirten Mertöz, "2023'te biz, 2022'deki gibi yüzde 20'lik bir üretim artışı veya yüzde 20'lik bir döviz bazlı büyümeyi hedefliyoruz. Bunun için de kısmen kendi öz sermayemizi, kısmen de finansman olarak kredileri kullanıyoruz ama krediye erişimin de oldukça zor olduğunu da belirtmekte fayda var. Şu anda Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin finansmana erişim zorluğu olduğunu düşünebiliriz." dedi.

ÖNCELİK ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Çalışanlarını enflasyona ezdirmemekte kararlı olduklarının da altını çizen Mertöz, "Bizim firmamızın ve yöneticilerimizin özelliği çalışanların memnuniyeti. Biz, çalışan memnuniyetini kalite politikamızın birinci maddesi olarak görüyoruz. Bunun için sadece ücret değil, iyi bir davranış şekli de çok önemli. Çalışan; iyi bir ücret alacak, çalıştığı ortam fiziki şartlara uygun olacak. Bunun için de çok modern bir tesis yapıyoruz. Çalışanların bireysel gelişimi ve şirket içindeki işlerin daha katma değerli hale gelmesi için üniversitelerle yapılan anlaşmaların şirket bünyesinde meyvelerini almaktayız." dedi.