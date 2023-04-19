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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı bağışıklığının olmadığına karar verirken, İstinaf Mahkemesinden Halkbank'ın daha önce davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu tekrar gözden geçirmesini istedi.

19 Nisan 2023 | 20:35
Son Güncellenme: 19 Nisan 2023 | 20:59
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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı

ABD'de son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında, hakkındaki davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

AA'nın aktardığı Karara göre, Yüksek Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında Halkbank'ın ceza yargılamasından muaf olduğu itirazını reddetti.

Yüksek Mahkeme, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetti ancak New York'taki istinaf mahkemesinden Halk Bankası'nın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istedi.

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" çerçevesinde hakkındaki davanın düşmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu değerlendirmek için ocak ayında tarafları dinlemişti. Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor. AA

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