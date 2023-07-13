Akbank'a iki uluslararası ödül

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, son yıllarda gerçekleştirdiği KOBİ atılımıyla "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi KOBİ Bankacılığı" layık görülürken, "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bankanın 75. yılını kutladıkları bu sene, Euromoney tarafından verilen "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi KOBİ Bankacılığı" ve "Türkiye’nin En İyi Bankası" ödüllerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akbank'ın, bugün geldiği noktada her zaman uluslararası ödüllere layık görülen ve bankacılığın geleceğini şekillendiren öncü bir banka olduğunu kaydeden Dinçer, "Bu önemli başarılar için kuvvetli yönetim kadromuza, özverili çalışanlarımıza ve bize her zaman güvenen müşterilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"KOBİ bankacılığındaki başarılarımız sınırları aştı"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de Mükemmellik Ödülleri'nde bu yıl da önemli başarılara imza attıklarını belirterek, KOBİ bankacılığındaki başarılarının sınırları aşarak "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi KOBİ Bankacılığı" ödülünü aldığını bildirdi.

İhracat, üretim ve istihdam alanları başta olmak üzere Türkiye'nin ekonomisinin gelişiminde oynadıkları büyük rolün bilinciyle, KOBİ'leri yenilikçi ürün ve hizmetler ile her alanda desteklediklerini kaydeden Binbaşgil, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle geçen yıl başlattığımız geniş kapsamlı KOBİ hareketimizin uluslararası platformlarca da takdir görmesinden dolayı çok mutluyuz. Tüzel Dijitalizasyon, Kadın KOBİ Paketimiz, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve finansal olarak daha da güçlenmesi hedefiyle kurduğumuz Akbank Dönüşüm Akademisi ve sektörde sürdürülebilirlik kapsamında KOBİ'lere özel tasarlanan ilk ve en kapsamlı paket olan KOBİ Eko Dönüşüm Paketi gibi atılımlarımızı içeren bütüncül yaklaşımımızla KOBİ'lerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz."

Binbaşgil, "Türkiye’nin En İyi Bankası" ödülünü 17. kez kazandıklarına işaret ederek, "Bunun, istikrarlı performansımızın ve sektöre getirdiğimiz yeniliklerin önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Euromoney nezdinde ülkemizi 'En İyi Banka' olarak bu kadar uzun bir süre boyunca temsil etmekten de ayrıca gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.