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Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

Akbank, yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 711 milyon TL'lik konsolide net kâr elde etti.

26 Nisan 2023 | 19:11
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Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

Bankadan yapılan açıklamada, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, yakınlarına ve millete baş sağlığı dilediklerini kaydeden Binbaşgil, başta arama kurtarma ekipleri olmak üzere bölgede olağanüstü bir emekle çalışan herkese teşekkür etti.

Binbaşgil, deprem sonrasında başlatılan yardım seferberliğinde önemli bir rol üstlenen Türk bankacılık sektörünün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, afetin ilk anlarından itibaren tüm gücüyle çalışan Akbank'ın deprem yaralarının sarılması ve bölgenin kalkınması için destek olmayı sürdüreceğini vurguladı.

- "İlk çeyrekte ekonomimize 843 milyar TL kredi desteği sağladık"

Hakan Binbaşgil, 2023'ün ilk çeyreğinde Türk ekonomisine sağladıkları kredi desteğini 677 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 843 milyar TL seviyesine çıkardıklarını bildirdi.

Toplam mevduatlarının 819 milyar TL’ye, aktiflerinin ise 1 trilyon 259 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Binbaşgil, "Yüzde 18,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2 milyar 375 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 10 milyar 711 milyon TL konsolide net kâr elde etti." açıklamasında bulundu.

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