Şirket, yeni sürdürülebilir ürün hareketi kapsamında sürdürülebilir çimento ürünlerini ‘Green For Cement’, sürdürülebilir hazır beton ürünlerini ise ‘Green For Concrete’ başlıkları altında sınıflandırdı. Buna göre düşük karbonlu ‘Actioncem’, çevresel etkilere karşı dirençli ‘Solidcem’ ile yüksek dayanım ve dayanıklılığa sahip ‘Duocem’ sürdürülebilir çimento ürünleri olarak Green For Cement ürün kategorisinde yer alıyor.

Akçansa’nın geliştirdiği, sürdürülebilir hazır beton özel ürünleri ‘Performix’, ‘Solidmix’, ‘Hidromix’, ‘A+Beton’, ‘100+Beton’ ve ‘Yolbeton’ ise ‘Green For Concrete’ başlığı altında özel ürün kategorisinde yer alıyor.

‘Sürdürülebilirlik hedeflerimize doğa dostu ürünlerimizle ilerliyoruz’

Bulundukları tüm bölgelerde ‘Gelecek için sorumlu çalışma’ prensibiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz üstlendikleri inisiyatifle sürdürülebilir yarınlar için önemli bir adım daha attıklarını söyledi. Yılmaz şöyle devam etti; “Akçansa olarak gelecek yolcuğumuzu ‘insan’, ‘inovasyon’ ve ‘çevre’ odaklı faaliyetlerimizle sürdürüyoruz. Küresel iklim krizi ile mücadelede attığımız adımları ve çevre dostu örnek uygulamalarımızı sürekli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir Ürün Hareketi girişimimiz ile üretim ve kalitenin temel performans parametrelerinden ödün vermeden, doğaya saygılı ürünlerle sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek”.