Akçansa, ‘Stevie Awards for Great Employers’ programında 4’ü altın, 2’si gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplam 7 ödül kazandı. Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık; en iyi çalışan deneyimini nasıl yaratacaklarına odaklandıklarını ve çevik yapılarıyla bu yönde geliştirdikleri inovatif projelerle uluslararası saygın platformlar tarafından ödüllendirilmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berrin Yılmaz ise” Türkiye’nin parlak geleceği için çalışan, sorumluluk alan ve üreten Akçansa olarak insan odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Akçansa, insan odaklı çalışmaları ve sektörünün insan kaynakları yönetimindeki dijital dönüşümüne katkı sunan yenilikçi projeleriyle elde ettiği başarıları, saygın platformlar tarafından kazandığı ödüller ile taçlandırıyor. Kurum, iş dünyasının global düzeyde saygın ödül platformlarından ‘Stevie Awards for Great Employers’ programında kazandığı 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödülle önemli bir başarının sahibi oldu.

Dijital Akademi ve Kariyer Çınarı

Akçansa; insan kaynakları alanındaki uygulama ve projelerini ‘çalışanların kendilerini değerli hissettikleri ve sürekli öğrenebildikleri benzersiz bir çalışma kültürü yaratarak tercih edilen işveren olmak’ vizyonu etrafında şekillendiriyor. Kurum, çalışanların ihtiyaç duydukları gelişim fırsatlarına her zaman, her yerde ulaşmalarını sağlamak amacıyla 2020 yılında Dijital Akademi’yi hayata geçirdi. Akçansa; bu platform aracılığıyla farklı pozisyonlardaki çalışanlar için e-öğrenmeler, bireysel çalışma kaynakları, video eğitimler, anketler ve sınavlar gibi geniş yelpazede pek çok alternatif sunuyor. İlk 3 ayda çalışanların yüzde 60’ından fazlasının giriş yaptığı Dijital Akademi’de toplam 233 eğitim tamamlandı.

Yeni neslin dinamizmini şirket içindeki deneyimle birleştirme hedefiyle de 14 mentor ve menti’den oluşan mentorluk programı Kariyer Çınarı’nı hayata geçiren Akçansa, EMCC tarafından da akredite edilmiş olan bu projesiyle mentorlar ve mentileri yıl içinde bir araya getiriyor ve daha sonra bunların değerlendirmesini yapıyor. Kurum, proje kapsamında topluluk şirketlerinden de mentorlar belirliyor.

İnovatif projeler

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık en iyi çalışan deneyimini nasıl yaratacaklarına odaklandıklarını ve çevik yapıları sayesinde bu yönde geliştirdikleri inovatif projeler ile uluslararası saygın platformlar tarafından ödüllendirilmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kanadıkırık, şöyle devam etti: “Önce insan anlayışıyla hayata geçirdiğimiz ve yenilikçi insan kaynakları yaklaşımımızı yansıtan projeler ile gelecek yılların Akçansa’sına hazırlanıyoruz. Söz konusu projelerimizin yurtdışında prestijli platformlar tarafından ödüllendirilmesi Akçansa’lıları gururlandırırken, daha büyük hedeflere ulaşmak üzere hepimizi motive ediyor. Başarılı çalışmalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.”

Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berrin Yılmaz; şirket çatısı altında oluşturdukları sinerjiyle çalışanlarına sağladıkları faydanın sürdürülebilir olması amacıyla yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Yılmaz, bu yöndeki gayretlerinin uluslararası saygın platformlar tarafından ödüllendirilmesinden de mutluluk duyduklarını ifade etti. Yılmaz, şöyle konuştu: “Türkiye’nin parlak geleceği için çalışan, sorumluluk alan ve üreten Akçansa olarak insan odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilikçi bakış açısını hayata geçirdiği tüm çalışmalara başarıyla uygulayan şirketimizin toplamda 7 önemli ödülü ülkemize getirmesinden gururluyuz. “

Akçansa’nın Stevie Ödülleri kapsamında kazandığı ödüller şu şekilde:

Altın

• Proje: En İyi İK Ekibi

• Ödül: ‘Yılın İşvereni’

• Proje: Kariyer Çınarı Mentorluk Programı

• Ödül: ‘Koçluk ve Mentorluk Uygulamalarında Başarı’ & ‘En İyi Ekip Geliştirme Programı’

• Proje: Akçansa Dijital Akademi

• Ödül: ‘En İyi Eğitim Platformu’

Gümüş

• Proje: En İyi İK Ekibi

• Ödül: ‘Yılın İK Ekibi’

• Proje: Akçansa Dijital Akademi

• Ödül: ‘En İyi Eğitim Yönetim Sistemi’

Bronz

• Proje: İK İletişimi

• Ödül: Çalışan İlişkilerinde Başarı