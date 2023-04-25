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Amazon Prime 7,90'lık ücretine zam yaptı

2020 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Amazon Prime uzun bir süre 7,90 TL'lik abonelik ücretini korumuştu. Ancak bugün itibarıyla Amazon Prime üyelik ücretine zam geldi. İşte yeni abonelik ücreti

25 Nisan 2023 | 09:26
Son Güncellenme: 25 Nisan 2023 | 10:25
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Amazon Prime 7,90'lık ücretine zam yaptı

Amazon'un ücretsiz kargo, ekstra indirim ve film-dizi içeriklerine erişme imkanı sunan Prime aylık üyelik ücretini yaklaşık yüzde 400'lük bir zamla 39 TL'ye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prime, Amazon'un "tasarruf", "kolaylık" ve "eğlenceyi" bir arada sunduğu üyelik hizmeti olarak öne çıkıyor.

Prime'ın öne çıkan hizmetlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"2020 yılında Türkiye'de hizmete girmesinden bu yana Prime'ı üyelerimiz için daha da değerli hale getirmek adına yatırımlarımızı sürdürürdük. Hızlı, ücretsiz, sınırsız Prime teslimatına daha fazla ürün seçeneği ekledik, ücretsiz ertesi gün teslimat yapılan il sayısını 17'den 50'ye çıkardık, 'Çok Al, Az Öde', randevulu teslimat ve indirimlere erken erişim gibi yepyeni avantajları üyelerimize sunduk. Ayrıca Prime Video'da, 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' gibi Amazon Originals içeriklerinin sayısını artırırken, 2022 yılında Türkiye sinemalarının en çok izlenen filmi olan Bergen ve ilk yerli Amazon Originals filmi 'Rüyanda Görürsün' de dahil birçok film ve diziyle içeriğimizi zenginleştirdik."

Açıklamada, şirketin güncellenen fiyat politikasıyla ilgili olarak da "25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan'dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye'de Prime'ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

 

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