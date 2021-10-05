Anadolu Efes 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı. 2010 yılından bu yana kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal alandaki performansını düzenli olarak paylaşan Anadolu Efes 2030 hedeflerini “Çevre için sıfırlıyoruz”, “Sosyal etki için artırıyoruz” ve “Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ile güçleniyoruz” ana başlıkları altında topladı. Şirket, 2030 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır karbon salımına ulaşacağını taahhüt etti. Ayrıca yüzde 30 olan kadın çalışan oranını da 2030 yılına kadar yüzde 51’e çıkaracak.

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, sürdürülebilirliği bir düşünme biçimi ve Anadolu Efes’in iş modelinde temel belirleyici kriter olarak gördüklerini belirterek, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber aldığımız yolculukta toplumumuz ve dünyamızın geleceği için tutkuyla çalışmamızı sağlayan önemli hedefler koyduk. Küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırabilmemiz için karbon salımlarımızı düşürmemiz gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede acil adım atılması gerektiğini görerek, bu mücadeleye 2030’a kadar operasyonlarımızda net sıfır salıma ulaşma hedefiyle katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda atık yönetimi alanında çalışmalarımızı sürdürerek, tüm operasyonlarımızda sıfır atık bir organizasyon olduğumuzu belgelendireceğiz” diye konuştu.

Çalışan politikalarının ve sosyal etkinin diğer odak noktaları olduğunu belirten Çaka, “Gelecek hedeflerimize ulaşmamıza aracı olan en önemli sermayemiz çalışanlarımız. Sürdürülebilir kalkınmanın kadınların iş hayatında güçlenmesine bağlı olduğunun bilincindeyiz ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin bizi daha güçlü kıldığına inanıyoruz. 2030’a kadar kadın çalışan oranımızı %30’dan %50 +1’e çıkararak kadınlardan daha fazla güç alan bir şirkete dönüşeceğiz. Diğer yandan ise tarıma, girişimcilik ekosistemine, spora, kültür sanata, yerel kalkınmaya ve kadının güçlenmesine yönelik yatırımlarımızı sürdürerek, sosyal etkimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.