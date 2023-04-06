Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor

2.62 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birini yöneten Apple CEO'su Tim Cook'un zihnini boşaltmak için sırrı 'doğa'.

'Kafanı boşaltmak istiyorsan dışarı adım at'... Dev bir teknoloji şirketini yöneten ve üzerinde büyük bir sorumluluk ve baskı olan Tim Cook, verdiği bir röportajda kafasını rahatlatmak için doğaya çıktığını söylüyor. Ona göre doğaya çıkmak gerilimleri ve stresi azaltıyor, zihinsel olarak sıfırlanmasına yardımcı oluyor. Cook, “Yapabileceğin diğer her şeyden daha iyi" diyor.

GQ'daki röportaja göre Cook, e-posta adresini gizli tutan bir isim değil. Aslında, Cook, istenmeyen e-postaların çoğunu faydalı bulduğunu söylüyor. Sabah 5 civarında kalkıyor ve hepsini okuyor. Müşteriler ona Apple ürünleri hakkında ne düşündüklerini ve hissettiklerini anlatıyor. Bazen kendi hayatlarından hikayeler anlatıyorlar ve bu bilgiler ilham kaynağı oluyor.

Haberde açık hava tutkusundan bahseden Cook, yürüyüş yapmayı ve zihnini rahatlatan şeyleri düşünmeyi sevdiğini söylüyor.

CNBC'nin haberine göre 2020 tarihli bir makaleye göre doktorlar anksiyete ve depresyondan stres ve obeziteye kadar çeşitli semptomları olan kişilere yardımcı olmak için doğa yürüyüşlerini giderek daha fazla öneriyor.

Scientific Reports'ta yayınlanan 2019 tarihli bir araştırmaya göre, parklar, ormanlık alanlar ve plajlar gibi doğal ortamlarda en az 120 dakika geçirmek, özellikle kentsel alanlarda yaşayan insanlar için oldukça olumlu.

Utah Eyalet Üniversitesi'nde terapist ve yardımcı doçent olan Jared Hawkins, geçen yıl bir üniversite blog yazısında "Sadece birkaç dakikanız olsa bile, yürüyüşe çıkmayı veya dışarıda yemek yemeyi düşünün. Dikkatinizi ağaçların görüntüsüne, kuşların sesine ya da rüzgârı hissetmeye vermek, dikkatli olmanıza ve stresi azaltmanıza yardımcı olabilir" diye yazdı.

Hawkins de bahçe işleri ve doğada piknik yapmanın yanı sıra yürüyüş, balık tutma ya da yıldızlara bakma gibi hobiler edinmeyi tavsiye ediyor.



