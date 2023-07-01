ARA
Bist 100
5759,11
0,46%
Bist 100
Dolar/TL
26,0515
0,005%
Dolar/TL
Euro/TL
28,4917
0,7276%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0914
0,4603%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1608,14
0,62%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doları aştı

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın piyasa değeri, geçen yıl ocak ayından bu yana ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

01 Temmuz 2023 | 00:33
0
Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doları aştı

Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan Apple'ın hisse değeri, bugün yüzde 1'in üzerinde artarak 193,15 dolara kadar yükseldi.

Böylece dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın piyasa değeri 3,03 trilyon doları buldu.

Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

Şirketin piyasa değeri ilk olarak Ocak 2022'de kısa bir süre 3 trilyon doların üzerine çıkmış ve Apple "3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket" olmuştu.

Analistler, Apple'ın ikinci çeyrekte beklentilerin üzerindeki iPhone satışlarının ve haziran ayında tanıttığı "Vision Pro" başlığı dahil piyasaya sürmeyi planladığı yeni ürünlerinin şirketin ekonomik belirsizliğin olduğu bir dönemde bile dayanıklılığını gösterdiğini belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1608,14 0,62%
  • ALTIN ONS 1920 0,61%
  • BIST 100 5759,11 0,46%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0515 0,005%
  • EURO/TURK LIRASI 28,4917 0,7276%
  • EURO/USD 1,0914 0,4603%
  • INGILIZ STERLINI 1,2696 0,66603%
  • JAPON YENI 144,303 -0,338%
  • KANADA DOLARI 1,32505 -0,03772%
  • RUS RUBLESI 88,825 2,2623%
Günün En Çok Okunanları
Çin rüzgar ve güneş hedefini 5 yıl erken yakalayabilir
4 faktör bir araya geldi, kentte oteller, villalar doldu
4 faktör bir araya geldi, kentte oteller, villalar doldu
Bugün başlıyor: Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife
Bugün başlıyor: Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife
Pakistan, IMF ile anlaştı
Pakistan, IMF ile anlaştı
TÜED'den emekliler için taban aylığı talebi
GERİ
İLERİ
Çin rüzgar ve güneş hedefini 5 yıl erken yakalayabilir
4 faktör bir araya geldi, kentte oteller, villalar doldu
Bugün başlıyor: Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife
Pakistan, IMF ile anlaştı
TÜED'den emekliler için taban aylığı talebi
4 faktör bir araya geldi, kentte oteller, villalar doldu
Bugün başlıyor: Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife
Pakistan, IMF ile anlaştı
TÜED'den emekliler için taban aylığı talebi
Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doları aştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL