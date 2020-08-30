Ambalaj ve basım sektörlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren Toyo Matbaa Mürekkepleri, Türkiye’de yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

asakarya@ekonomist.com.tr

Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, “Üretim kapasitesinin artırılması ve ithal ürünlerin Türkiye’de AR-GE tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve üretilmesi amacıyla yeni bir fabrika kuracağız. Yeni tesiste AR-GE merkezi dört katı büyüklüğünde olacak” diyor.

Toyo Matbaa Mürekkepleri, 1896 yılında Japonya’da kurulan ve Uzak Doğu’dan Amerika’ya 52 üretim üssü ile büyümesini sürdüren Toyo Ink Group’un, global ağının bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Japonya merkezli grup, 2016 yılında yapılan hisse devri ile Türkiye’yi; Avrupa, Afrika, Rusya ve Ortadoğu’dan oluşan geniş bir coğrafya için üretim ve satış üssü olarak seçti. Türkiye, Toyo Ink Group’un Hindistan ile ABD arasındaki coğrafyada tüm ürün gruplarını üretebilen tek merkezi konumunda bulunuyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada, ambalaj ve basım sektörlerinin ihtiyaçlarına en iyi çözümü sunacak ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyor. Toyo Matbaa Mürekkepleri, gazete ve magazin mürekkepleri, tabaka ofset mürekkepleri, serıgrafi mürekkepleri, flekso ve rotogravür mürekkepleri, metal ambalaj sistemleri kategorisinde üretim yapan tek şirket konumunda.

Aynı zamanda laminasyon tutkalları, dijital mürekkepler, plastik renklendiriciler gibi ürün gruplarının da satışını

yürütüyor.

Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, “Toplam ambalaj çözümü olarak tanımladığımız ürünlerimiz ile pazarın ve iş ortaklarımızın bugünkü ihtiyaçlarının tamamına hizmet edebilir durumdayız diyor.

Şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Üretim kapasitesinin artırılması ve daha önce sadece satışını yapılan ithal ürünlerin Türkiye’de AR-GE tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve üretilmesi amacıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 40 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 62 bin metrekarelik alanda yeni bir fabrika kurmak için projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Benli, “Kurmayı planladığımız fabrikanın hazırlık ve proje çalışmalarını tamamlayıp, ülkemize yeni tesisimizi kazandırmayı hedefliyoruz” diyor. Aynı zamanda çalışmaları devam eden yeni tesiste AR-GE merkezi, mevcut merkezin yaklaşık dört katı büyüklüğünde olacak.

İLK MÜREKKEP AR-GE MERKEZİNİ KURDU *

Sektörde birçok alanda ilkleri gerçekleştiren şirket, 2018 yılında ‘Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma’ kategorisinde EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü ve 2016 yılında ise İnovaLİG’de İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü Kategorisi’nde ikincilik ödülünü kazandı.

Benli, “İnovasyona ve kaliteye verdiğimiz önem doğrultusunda yaptığımız tüm çalışmalar, 2017 yılında Türkiye’nin ilk mürekkep AR-GE merkezi unvanına sahip olmamızı sağladı” diyor.

Beş farklı üretim kolunda faaliyet gösteren Toyo Matbaa Mürekkepleri, hizmet verdiği tüm sektörler için ayrı AR-GE ekibini bünyesinde barındırıyor. AR-GE merkezinde; insan sağlığı, gıda ve çevre güvenliği mevzuatlarındaki değişikliklere uyumlu yeni mürekkep serileri tasarlanıyor. Tüketicilerin yeni beslenme alışkanlıklarını yansıtan ambalaj çözümleri üzerinde çalışılıyor.

İş ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler tasarlama kabiliyetilerinin dikkat çeken özellikleri arasında olduğunu belirten Benli, “Bu sebeple yeni AR-GE merkezimizin bir bölümünde baskı denemeleri gerçekleştirebileceğimiz test baskı cihazı yatırımlarını sürdürüyoruz.

Amacımız, bu cihazları AR-GE çalışmalarımızda kullanabilmek, hizmet kalitemizi artırmak ve iş ortaklarımıza daha iyi çözüm sunabilmek” diyor. Şirket, aynı zamanda; üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacak ortak projeler, TÜBİTAK projeleri, AR-GE merkezleri arasında işbirliğini artıran ortaklı TÜBİTAK projeleri üzerinde çalışıyor.

İTHAL ÜRÜNÜ ÜRETMEYE BAŞLADI *

Örneğin ulusal ve uluslararası tüm regülasyonlara uygun olarak tasarlanan mürekkepler için gerekli tüm onay ve sertifikasyon süreçleri de TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Bu kapsamda GMP (Good Manufacturing Practices)

– iyi üretim uygulamaları gereklilikleri çerçevesinde üretim yapılmasını sağlayacak gıda mürekkepleri üretim alanı yatırımları yapıldı. Türkiye’de bu tip ürünlerin temini ithalat yoluyla yapılırken Türkiye’de ilk defa tasarımı ve üretimi Toyo Matbaa Mürekkepleri tarafından gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Türkiye’nin ithalat girdilerinin azaltılması ve çevre ülkelere ihracat potansiyelinin olması sebebi ile de ihracatın artışına katkı sağlaması bekleniyor.

Gıdaya uygun mürekkep serisine ek olarak; şu an iki AR-GE merkezinin ortak çalışması olarak yürüttüğü Türkiye’de üretimi olan fındık yağı asidinden insan ve çevreye zarar vermeyen özel esterlerin sentezlenmesi ve bu ürünlerin ofset baskı mürekkeplerinde petrol esaslı ürünler yerine kullanılmasına yönelik TÜBİTAK projesi bulunuyor.

AR-GE ekibi ambalaj üreticilerine fiyat avantajı sağlayacak, performans olarak fark yaratacak, kapasite artışı sağlayacak yenilikçi çözümler sunmak için de çalışmalar yapıyor.

Bunun örneklerinden biri de metal ambalaj ürünlerde yapıldı. Metal ambalaj üretim prosesi, haddelenmiş çelik levhaların ebatlandıktan sonra koruyucu organik laklar ile kaplanması ve daha sonra şekillendirilmesini içeriyor.

Metal levhaların kaplanması ısı ile kürlenen her kaplama için yaklaşık 10 dakika gibi bir süre almakta. Bu nedenle metal levha matbaalarının üretim kapasitesi, fırın boyutları ile sınırlı kalıyor. Üretim kapasitesi ve enerji maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle, UV ile kürlenen sistemlere olan eğilim her geçen gün artış gösteriyor.

Toyo Matbaa Mürekkepleri, bu sebeple ilk kez metal ambalajlarda kullanılmak üzere, UV ile kürlenen beyaz emaye geliştirme projesini Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ortak iş birliği içerisinde başlattı.

Ayrıca bu proje, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yetiştirilmesi, sanayide doktora statüsündeki araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/ araştırma altyapısı ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile TÜBİTAK tarafından Sanayi Doktora Programı çerçevesinde destekleniyor.

AR-GE merkezinin üniversite sanayi işbirliği kapsamında yürüttüğü diğer önemli çalışmalar arasında ise Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü’nden Prof. Dr. Cem Aydemir ile “Baskı mürekkebi üretiminde doğal reçinenin kullanımı (pinus pinaster) ve basılabilirlik etkisi” üzerine ortak çalışmanın yürütülmesi yer alıyor.

Yine Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Oktav ile doktora öğrencisi Pelin Hayta’nın “Doğal çam reçinesinden bitkisel ve mineral yağlar ile hazırlanarak elde edilen verniğin ofset mürekkeplerinin özelliklerine etkisi ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi” konulu doktora tezi de üniversite sanayi işbirlikleri arasında yer alıyor.

SARA BİLGE ÖZCAN / METAL AMBALAJ SİSTEMLERİ AR-GE VE TEKNİK DESTEK MÜDÜRÜ

“FARK YARATACAK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYORUZ” *

“Metal Ambalaj Sistemleri AR-GE ekibi olarak ambalaj üreticilerine fiyat avantajı sağlayacak, performans olarak fark yaratacak, kapasite artışı sağlayacak yenilikçi çözümler sunmak için çalışmalar yürütüyoruz.

Artan tüketici bilinci ile birlikte git gide sıkılaşan gıdaya temas eden malzemelerin ilgili regülasyonlara uyumluluk göstermesi çerçevesinde çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz.

Gıda ile temas eden metal ambalaj kaplamalarının en büyük payını Bisfenol A (BPA) ile üretilen epoksi bazlı kaplamalar oluşturuyor. Fransa’da BPA içerikli ürünlerin gıda ile temasına ilişkin getirilen yasak ve Avrupa’daki sıkılaşan regülasyonlar sebebiyle, BPA içermeyen kaplamalara olan talep artış gösteriyor.

BPA içermeyen lakların performans ve fiyat olarak epoksi bazlı konvansiyonel formüllere göre olan dezavantajı, maalesef yurtiçi piyasasında çok tercih edilmemesine neden olmakta.

Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak, performansı konvansiyonel formüller seviyesinde ve tercih edilebilecek fiyat düzeyinde olan BPA içermeyen ürünümüzün müşteri denemelerine yakın zamanda başlıyoruz. Bu projemizi dünyanın en büyük kimyasal tedarikçilerinden biri ile Türkiye pazarına özel olarak gerçekleştirdik.”

RUKİYE GÜLER KİTER / OFSET MÜREKKEPLER AR-GE VE TEKNİK DESTEK MÜDÜRÜ

“SÜRDÜRÜLEBİLİR FAYDA YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ” *

“Toyo Ink SC Holding, 2017 – 2027 uzun dönemli yeni stratejisinde “For A Vibrant World” mottosunu benimseyerek yaşamın her alanında inovatif teknolojileri ile öne çıkmayı hedefliyor. Toyo Matbaa Mürekkepleri AR-GE merkezi olarak çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.

Gıda ambalajlarında kullanılmak üzere düşük koku, düşük migrasyon, düşük oranda VOC (Uçucu Organik Bileşikler) içeren mürekkepler ve bio geri dönüştürülebilir hammadde kullanılarak yapılan ürün tasarımlarına odaklanan AR-GE merkezimizde, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini azaltmak stratejisi ile yapılan bu çalışmalarla sürdürülebilir fayda yaratmaya çabalıyoruz.

Bu doğrultuda; gıda ile indirekt temasa uygun, düşük koku, düşük migrasyon tabaka ofset mürekkepleri üzerine TÜBİTAK projesi gerçekleştirildi. Kağıt/karton ambalaj basımında kullanılacak ofset proses renkler ve spot renk serilerinden oluşan ürün portföyü gıda ve ilaç ambalajlarında kullanıma uygun olarak AR-GE merkezimizde geliştirildi.”